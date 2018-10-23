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Финансы 23.10.2018 16:17

Прогноз для SOCAR на 2019г по налоговым платежам в госбюджет Азербайджана увеличен незначительно

Налоговые выплаты компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана на 2019 год прогнозируются на уровне 1 млрд 450 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"На 2019 год прогноз для SOCAR по налоговым выплатам в госбюджет Азербайджана определен на уровне 1 млрд 450 млн манатов, что на 20 млн манатов или на 1,4% больше показателя 2018 года", - отметили в правительстве.

В целом, в 2019 году SOCAR обеспечит 19,82% налоговых поступлений в госбюджет по линии министерства налогов.

SOCAR является крупнейшим налогоплательщиком. Налоговые выплаты компании в госбюджет Азербайджана в 2017 году составили 1 млрд 511,033 млн манатов и по сравнению с 2016 годом увеличились на 8,3%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: SOCAR, НАЛОГИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]