Прогноз для SOCAR на 2019г по налоговым платежам в госбюджет Азербайджана увеличен незначительно

Налоговые выплаты компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) в госбюджет Азербайджана на 2019 год прогнозируются на уровне 1 млрд 450 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"На 2019 год прогноз для SOCAR по налоговым выплатам в госбюджет Азербайджана определен на уровне 1 млрд 450 млн манатов, что на 20 млн манатов или на 1,4% больше показателя 2018 года", - отметили в правительстве.

В целом, в 2019 году SOCAR обеспечит 19,82% налоговых поступлений в госбюджет по линии министерства налогов.

SOCAR является крупнейшим налогоплательщиком. Налоговые выплаты компании в госбюджет Азербайджана в 2017 году составили 1 млрд 511,033 млн манатов и по сравнению с 2016 годом увеличились на 8,3%.

А.Азизов