Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9474 RUR   0.026 GBR   2.2029 TRY   0.2991

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.17 Brent   79.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 26° Завтра 17° 23° 25 Окт 14° 27° 26 Окт 11° 16°

Религия 23.10.2018 18:14

Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в церемонии открытия мечети Имама Хусейна

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии открытия после реконструкции мечети Имама Хусейна, сообщает сайт главы государства.

Ахунд мечети Гаджи Абдуль проинформировал М.Алиеву об истории мечети. Он отметил, что мечеть была построена меценатом Гаджи Гаджибалой в 1890 году. По его словам, в мечети одновременно могут совершать намаз 400 человек.

Мечеть отреставрирована при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, МЕЧЕТЬ, ОТКРЫТИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]