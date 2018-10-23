Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в церемонии открытия мечети Имама Хусейна

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии открытия после реконструкции мечети Имама Хусейна, сообщает сайт главы государства.
Ахунд мечети Гаджи Абдуль проинформировал М.Алиеву об истории мечети. Он отметил, что мечеть была построена меценатом Гаджи Гаджибалой в 1890 году. По его словам, в мечети одновременно могут совершать намаз 400 человек.
Мечеть отреставрирована при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»