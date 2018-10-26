Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 17° Завтра 10° 17° 28 Окт 12° 19° 29 Окт 12° 19°

Бизнес и законодательство 26.10.2018 10:47

AzerGold и Минэкологии договорились о сотрудничестве в области разведки и разработки рудных месторождений

ЗАО «AzerGold» и Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана договорились о сотрудничестве в сфере разведки и разработки рудных месторождений, а также совместной деятельности в сфере геологоразведки ряда месторождений полезных ископаемых, отмечается в сообщении общества.

Меморандум о сотрудничестве в четверг подписали министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

«Документ предусматривает расширение и оптимизацию сотрудничества, поддержку научно-технического развития, внесение вклада в усовершенствование законодательной базы в сфере геологической разведки и горной промышленности», -отмечается в информации.

В рамках меморандума предусмотрено изучение, разведка и разработка рудных месторождений, применение в этой сфере новых технологий, совместная деятельность в области геологической разведки ряда месторождений полезных ископаемых, эксплуатируемых AzerGold, оцифровка информации по месторождениям цветных металлов и расширение сотрудничества по другим направлениям.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

AzerGold в 2016 году начал добычу на месторождении Човдар. В результате экспорта добытых до сих пор с месторождения 93 тыс. унций золота и 142 тыс. унций серебра доходы Азербайджана составили 205 млн манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERGOLD, МИНЭКОЛОГИИ, МЕМОРАНДУМ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]