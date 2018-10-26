AzerGold и Минэкологии договорились о сотрудничестве в области разведки и разработки рудных месторождений

ЗАО «AzerGold» и Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана договорились о сотрудничестве в сфере разведки и разработки рудных месторождений, а также совместной деятельности в сфере геологоразведки ряда месторождений полезных ископаемых, отмечается в сообщении общества.

Меморандум о сотрудничестве в четверг подписали министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев и председатель правления AzerGold Закир Ибрагимов.

«Документ предусматривает расширение и оптимизацию сотрудничества, поддержку научно-технического развития, внесение вклада в усовершенствование законодательной базы в сфере геологической разведки и горной промышленности», -отмечается в информации.

В рамках меморандума предусмотрено изучение, разведка и разработка рудных месторождений, применение в этой сфере новых технологий, совместная деятельность в области геологической разведки ряда месторождений полезных ископаемых, эксплуатируемых AzerGold, оцифровка информации по месторождениям цветных металлов и расширение сотрудничества по другим направлениям.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

AzerGold в 2016 году начал добычу на месторождении Човдар. В результате экспорта добытых до сих пор с месторождения 93 тыс. унций золота и 142 тыс. унций серебра доходы Азербайджана составили 205 млн манатов.

Н.Аббасова