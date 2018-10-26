Правительство Азербайджана прогнозирует рост урожая зерновых в 2019г на 5%

Сбор зерновых и зернобобовых в Азербайджане в 2019 году прогнозируется в объеме 3 млн 452,9 тыс. тонн, что на 4,8% больше показателя ожидаемого по итогам 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Из общего объема урожая 2019 года на пшеницу придется 2 млн 111тыс. тонн. что на 2,2% больше чем в 2018 году», - отмечается в материалах правительства, включенных в бюджетный пакет на 2019 год.

Согласно прогнозам в 2018 году сбор зерновых и зернобобовых в Азербайджане составят 3 млн 296,2 тыс. тонн.

По оценкам правительства, в 2020 году сбор урожая зерновых и зернобобовых в стране достигнет 3 млн 493,4 тыс. тонн, в 2021 году – 3 млн 628,4 тыс. тонн, в 2022 году – 3 млн 655,5 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков