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АПК 26.10.2018 15:39

Правительство Азербайджана прогнозирует рост урожая зерновых в 2019г на 5%

Сбор зерновых и зернобобовых в Азербайджане в 2019 году прогнозируется в объеме 3 млн 452,9 тыс. тонн, что на 4,8% больше показателя ожидаемого по итогам 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Из общего объема урожая 2019 года на пшеницу придется 2 млн 111тыс. тонн. что на 2,2% больше чем в 2018 году», - отмечается в материалах правительства, включенных в бюджетный пакет на 2019 год.

Согласно прогнозам в 2018 году сбор зерновых и зернобобовых в Азербайджане составят 3 млн 296,2 тыс. тонн.

По оценкам правительства, в 2020 году сбор урожая зерновых и зернобобовых в стране достигнет 3 млн 493,4 тыс. тонн, в 2021 году – 3 млн 628,4 тыс. тонн, в 2022 году – 3 млн 655,5 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗЕРНО, УРОЖАЙ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]