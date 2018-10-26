Таджикская диаспора просит об открытии в Москве школы с таджикским языком обучения

Глава комитета верхней палаты парламента Таджикистана по социальным вопросам, науке, образованию и культуре Фарход Рахими просит российские власти содействовать открытию в Москве школы с таджикским языком обучения, сообщает в пятницу официальное таджикское информагентство "Ховар".
"У нас была встреча с представителями диаспоры, соотечественниками, которые работают в России. Они просили об одном: если возможно, открыть в Москве или Московской области хотя бы одну школу с таджикским языком обучения. Просим Совет Федерации, Министерство образования и другие ведомства рассмотреть этот вопрос", - сказал Ф.Рахими в Москве на "круглом столе", посвященном российско-таджикскому сотрудничеству по социальным и гуманитарным вопросам.
По словам Ф.Рахими, школа с таджикским языком обучения станет очень востребована среди проживающих в Москве таджиков. Он отметил, что в Москве и в Подмосковье живут и работают около 300 тыс. граждан и уроженцев Таджикистана.
"Их дети нуждаются в обучении таджикскому языку, истории, географии, литературе Таджикистана. Может быть, мы начнем совместный пилотный проект школы выходного дня на базе общеобразовательного учреждения. Давайте что-нибудь придумаем, чтобы дети наших граждан не забывали родной таджикский язык", - добавил таджикский парламентарий.
По его словам, спрос на таджикский язык есть и с российской стороны.
"На базе этой школы мы можем открыть курсы изучения фарси и дари для граждан России. Ведь на нашем языке говорят в Иране и Афганистане", - сказал Ф.Рахими.
Как отмечается в сообщении, на предложение таджикского коллеги первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что быстро построить и открыть школу не получится, но "мягкое вхождение с помощью воскресной школы или создания отдельных классов" вполне осуществимо.
"Мы обязательно продумаем и вместе согласуем, как создать такие точки входа в регионах, где проживают граждане Таджикистана. Мне кажется, это будет хорошим мостом дружбы", - сказала Л.Гумерова.
В Таджикистане в настоящее время действуют 185 школ с русским языком обучения, РФ намерена построить в республике еще пять школ.
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