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Это интересно 29.10.2018 14:31

Октябрь стал лучшим в истории североамериканской киноиндустрии

Совокупные кассовые сборы в кинотеатрах США и Канады в октябре достигли $790 млн, что является рекордным показателем для этого месяца в истории, пишет MarketWatch.

На минувшей неделе лидером кинопроката стал хоррор "Хэллоуин", заработавший $32 млн. Второе место занял мюзикл "Рождение звезды" с Леди Гагой и Брэдли Купером ($14,1 млн), третье - фильм по комиксам про Человека-паука "Веном" ($10,8 млн).

Эксперты отмечают, что октябрь обычно является периодом затишья в кино - студии назначают основные релизы на летние месяцы или на зимние праздники. Однако, по словам аналитика ComScore Пола Дергарабедяна, указанные выше фильмы демонстрируют показатели, скорее характерные для летних блокбастеров.

Более того, он допускает, что американский кинорынок может установить исторический рекорд по итогам этого года в целом, принеся студиям более $12 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году - $11,4 млрд.

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Тэги: США, ФИЛЬМЫ, СБОРЫ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]