В Гахе и Шеки будут построены новые многоквартирные дома

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 6 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей восьми двухэтажных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации в городах Гах и Шеки.

Президент распорядился на эти средства построить по одному жилому зданию на 48 квартир в городах Гах и Шеки.

На эти цели Исполнительным властям Гахского и Шекинского районов выделено по 3 млн манатов из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства в понедельник.

Ф.Исазаде