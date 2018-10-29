В Гахе и Шеки будут построены новые многоквартирные дома

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 6 млн манатов на улучшение жилищно-бытовых условий жителей восьми двухэтажных жилых домов с истекшим сроком эксплуатации в городах Гах и Шеки.
Президент распорядился на эти средства построить по одному жилому зданию на 48 квартир в городах Гах и Шеки.
На эти цели Исполнительным властям Гахского и Шекинского районов выделено по 3 млн манатов из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год.
Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства в понедельник.
Ф.Исазаде
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