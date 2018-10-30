Индия провела успешное испытание баллистической ракеты Agni-I, способной нести ядерный боезаряд

Стратегические силы Индии во вторник провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд, сообщили местные СМИ.
Пуск был осуществлен с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.
Баллистическая ракета Agni-I, весящая 12 тонн, имеет дальность действия от 700 до 900 км. Она может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.
Предыдущее испытание этой ракеты, стоящей на вооружении стратегических сил Индии, было проведено 6 февраля текущего года.
Ракета Agni-I разработана Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Первый ее опытный пуск был осуществлен 25 января 2002 года. В настоящее время Индии располагает приблизительно 75 пусковыми установками комплекса Agni-I.
Как сообщалось, 18 января текущего года в Индии прошло очередное успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерный боезаряд. Ракета имеет дальность действия более 5 тыс. км.
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