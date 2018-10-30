Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9348 RUR   0.0259 GBR   2.1771 TRY   0.3064

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.04 Brent   77.34

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 16° 2 Ноя 14° 3 Ноя 17°

Дальнее зарубежье 30.10.2018 22:49

Индия провела успешное испытание баллистической ракеты Agni-I, способной нести ядерный боезаряд

Стратегические силы Индии во вторник провели успешное испытание модернизированной версии баллистической ракеты меньшей дальности Agni-I, способной нести ядерный боезаряд, сообщили местные СМИ.

Пуск был осуществлен с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.

Баллистическая ракета Agni-I, весящая 12 тонн, имеет дальность действия от 700 до 900 км. Она может оснащаться как ядерной, так и обычной боеголовкой весом около тонны.

Предыдущее испытание этой ракеты, стоящей на вооружении стратегических сил Индии, было проведено 6 февраля текущего года.

Ракета Agni-I разработана Организацией оборонных исследований и разработок Индии. Первый ее опытный пуск был осуществлен 25 января 2002 года. В настоящее время Индии располагает приблизительно 75 пусковыми установками комплекса Agni-I.

Как сообщалось, 18 января текущего года в Индии прошло очередное успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V, способной нести ядерный боезаряд. Ракета имеет дальность действия более 5 тыс. км.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


Похожие новости


Индия успешно испытала ракету, способную нести ядерный заряд Индия "прекрасно" испытала зенитную ракету Akash - СМИ Индия разрабатывает баллистическую ракету, способную нести несколько ядерных боеголовок В Индии успешно испытана ракета "Притхви-2" Индия провела успешное испытание баллистической ракеты, способной нести ядерный боезаряд Индия испытала ракету-перехватчик собственного производства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]