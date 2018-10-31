Азербайджанские чемпионы юношеских игр в Аргентине получат премиальные в размере около $45 тыс.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил размеры премиальных для победителей и призеров III Летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а также их личных тренеров.
Согласно распоряжению, опубликованному на сайте главы государства, победители III летних юношеских Олимпийских игр получат из госбюджета 50 тыс. манатов или $29,5 тыс. по текущему курсу (тренер – 25 тыс. манатов).
Серебряный призер игр в Буэнос-Айресе получит 30 тыс. манатов (тренер – 15 тыс. манатов), бронзовый – 20 тыс. манатов (тренер – 10 тыс. манатов).
Как сообщалось ранее, победители игр получат от Национального олимпийского комитета премиальные в размере 25 тыс. манатов или $14,7 тыс. по текущему курсу (тренер – 12,5 тыс. манатов).
Серебряный призер игр в Буэнос-Айресе получит от НОК 15 тыс. манатов (тренер – 7,5 тыс. манатов), бронзовый – 10 тыс. манатов (тренер – 5 тыс. манатов).
Азербайджан на играх в Аргентине представляли 17 спортсменов. По итогам игр в активе сборной Азербайджана 6 медалей: 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»