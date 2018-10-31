Азербайджан за 9 месяцев экспортировал вина на $6 млн - Azpromo

По итогам января-сентября 2018 года Азербайджан экспортировал вина на $6 млн, сообщил врио президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) Юсиф Абдуллаев.
«Экспорт вина по итогам 9 месяцев 2018 года составил $6 млн, в то время как за весь 2017 год экспорт вина составил на сумму $5,6 млн», - сказал Ю.Абдуллаев на пресс-конференции в среду.
Таким образом, 9-месячный экспорт вина в текущем году превысил весь прошлогодний экспорт на $400 тыс.
«При этом число экспортированных за 9 месяцев 2018 года бутылок вина по сравнению с 2017 годом увеличилось на 100 тыс. единиц», - добавил Ю.Абдуллаев.
Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн декалитров, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт.
При этом одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия в 5 раз. Таким образом, к концу 2025 года экспорт продукции виноделия должен составить 1,875 млн декалитров.
В 2017 году винная продукция Азербайджана экспортировалась по средней цене $1,2 тыс. за 1 тонну.
В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»