Экспорт вина из Азербайджана по итогам 2023г составит на $8 млн – глава AZPROMO

Экспорт вина из Азербайджана по итогам 2023 года составит на сумму $8 млн, сообщил глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.
В 2022 году экспорт вина из Азербайджана составил на сумму $6 млн. Таким образом, в 2023 году объем экспорта может увеличиться на 33%.
«По нашим оценкам, за январь-ноябрь 2023 года экспорт вина составил на сумму $7,3 млн, что на 32-33% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в Россию за отчетный период поставлено продукции на $5 млн», - сказал Абдуллаев журналистам в среду.
Отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан», Абдуллаев отметил, что согласно оценкам агентства, по итогам 2023 года объем экспорта винной продукции составит $8 млн.
Глава агентства подчеркнул, что по итогам 2023 года экспорт составит порядка 5 млн бутылок.
Абдуллаев добавил, что крупнейшим экспортером вин в Азербайджане является компания «Az Abrau» (входит в группу «Абрау-Дюрсо» - ИФ). «На ее долю приходится порядка 50% экспорта», - сказал он, отвечая на уточняющий вопрос «Интерфакс-Азербайджан».
Б.Рустамбеков
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