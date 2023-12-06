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Бизнес и законодательство 06.12.2023 17:50

Азербайджан за 3-4 года может увеличить экспорт вина до $25 млн – глава AZPROMO

Азербайджан в течение 3-4 лет может довести экспорт вина до $20-25 млн, считает глава Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

Как сообщалось ранее, по итогам 2022 года экспорт вина из Азербайджана составил $6 млн, по итогам 2023 года ожидается на уровне $8 млн.

«В 2024 году AZPROMO планирует оказать поддержку нескольким проектам по экспорту вина. Это касается продвижения наших вин на основных рынках, где мы присутствуем. Это позволит, в частности, увеличить нам продажи в России, где мы хотим продвигать бренд «Агдам». Также планируем провести подобную кампанию и в Турцию. Но, в основном, пока наша цель Россия», - сказал Абдуллаев журналистам.

Абдуллаев, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Азербайджан», отметил, что Азербайджан «в ближайшие 3-4 года может довести экспорт вина до $20-25 млн».

По его мнению, большой потенциал для экспорта азербайджанских вин представляют страны Центральной Азии и Китай.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ВИНО, ЭКСПОРТ, ПЛАНЫ


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