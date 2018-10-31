Азербайджан включили в число стран с «очень низким» знанием английского языка

Азербайджан занял 77-е место в рейтинге стран по знанию английского языка, составленном швейцарской компанией EF Education First.

Компания составляет ежегодный рейтинг стран по знанию английского языка уже 8 лет. Всего в рейтинге 2018 года 88 стран и регионов. В течение года там проводились тестирования языковых навыков, в которых приняли участие более 1,3 миллиона человек, не являющихся носителями английского языка.

По результатам тестирования в Азербайджане, стране зачислили 45,85 балла, в том числе мужчинам – 43,65 балла, женщинам – 46,59%. Авторы определили уровень владения английским жителей Азербайджана, как «очень низкий». Как отмечает EF, такой уровень позволяет дать информацию о себе, понимать простые символы, а также дать простые указания иностранному туристу.

Возглавила рейтинг стран по знанию английского языка Швеция. На втором месте в этом году оказались Нидерланды, а на третьем – Сингапур. В первую десятку EF EPI также входят Норвегия, Дания, Южная Африка, Люксембург, Финляндия, Словения и Германия. Хуже всего, согласно результатам исследования, английский знают в Узбекистане, Ираке и Ливии.

Грузия в этом рейтинге занимает 45-ое место, Турция – 73-е, Россия – 42-ое, Казахстан – 80%, Беларусь – 38-ое, Украина – 43-е.

EF Education First - глобальная образовательная компания, специализирующаяся на языковых, академических, культурных и обучающих программах. EF основана в 1965 году. Сегодня она имеет 580 школ и офисов в более чем 50 странах.

Рейтинг EF EPI служит ориентиром для многих правительств, компаний и университетов. Он позволяет им отслеживать тенденции в изучении английского и принимать стратегически верные решения по развитию языковых компетенций в будущем.

А.Азизов