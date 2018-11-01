Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане в 2019г составит $142 - Счетпалата

Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане в 2019 году составит 241 манат (около $142), отмечается в заключении Счетной палаты страны по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты при Минтруда и соцзащиты населения на 2019 год.

«На конец 2018 года среднемесячный размер пенсий в Азербайджане составит 226,8 манат. На 2019 год он прогнозируется в размере 241 манат (рост на 6,3% - ИФ)», - отмечается в материалах палаты.

Согласно заключению, минимальный размер пенсии в следующем году прогнозируется на уровне 133,6 манат (рост на 14,9% по сравнению с показателем на конец 2018 года).

Прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год заложен в госбюджете в размере 149 манат (рост на 3,5%).

Согласно материалам Счетпалаты, на конец 2019 года в Азербайджане общее число пенсионеров составит 1 млн. 286,7 тыс. человек, что на 1,2% меньше показателя на конец 2018 года. Из них 746,3 тыс. человек составляют трудовые пенсионеры по возрасту, 401 тыс. – по инвалидности, 139,4 тыс. – в связи с потерей кормильца.

А.Мамедов