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Социум 01.11.2018 13:11

Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане в 2019г составит $142 - Счетпалата

Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане в 2019 году составит 241 манат (около $142), отмечается в заключении Счетной палаты страны по проекту бюджета Государственного фонда социальной защиты при Минтруда и соцзащиты населения на 2019 год.

«На конец 2018 года среднемесячный размер пенсий в Азербайджане составит 226,8 манат. На 2019 год он прогнозируется в размере 241 манат (рост на 6,3% - ИФ)», - отмечается в материалах палаты.

Согласно заключению, минимальный размер пенсии в следующем году прогнозируется на уровне 133,6 манат (рост на 14,9% по сравнению с показателем на конец 2018 года).

Прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год заложен в госбюджете в размере 149 манат (рост на 3,5%).

Согласно материалам Счетпалаты, на конец 2019 года в Азербайджане общее число пенсионеров составит 1 млн. 286,7 тыс. человек, что на 1,2% меньше показателя на конец 2018 года. Из них 746,3 тыс. человек составляют трудовые пенсионеры по возрасту, 401 тыс. – по инвалидности, 139,4 тыс. – в связи с потерей кормильца.

А.Мамедов

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Тэги: ПЕНСИИ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]