СГБ Азербайджана ликвидировала двух религиозных экстремистов в Гяндже

Служба государственной безопасности Азербайджана в результате оперативных действий ликвидировала в Гяндже, на северо-западе республики, двоих радикальных религиозных экстремистов, сообщает пресс-служба СГБ.

«В связи с поступившей информацией о приобретении членами радикально настроенной религиозной экстремисткой группы Фамилем Алекперовым и Рустамом Рзаевым оружия и взрывчатых веществ, с целью совершения террористических актов на территории страны, СГБ приняла неотложные меры», - сказано в сообщении.

В ходе операции по обезвреживанию экстремистов 4 ноября в Гяндже была предпринята попытка остановить автомобиль, в котором находились Ф.Алекперов и Р.Рзаев.

«Однако находившиеся в машине лица оказали вооруженное сопротивление, открыв огонь из огнестрельного оружия. Ответными действиями специальной оперативной группы СГБ Ф.Алекперов и Р.Рзаев были ликвидированы», - сообщает Служба госбезопасности.

На месте происшествия были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств автомат «Калашникова», ручная граната «Ф-1».

«Кроме того, в принадлежащем Ф.Алекперову автомобиле также были обнаружены три 200-грамовых тротиловых шашки и три электродетонатора к ним», - отмечается в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, предпринимаются оперативно-следственные мероприятия.

Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.

Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа были убиты два офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.

Ранее Генпрокурор Азербайджана Закир Гаралов сообщил, что в рамках уголовного дела по событиям в Гяндже, связанным с покушением на Э.Велиева и нарушения общественного порядка арестованы 77 человек, еще 11 объявлены в розыск. По его словам, уже установлено местонахождение ряда лиц, объявленных в розыск по этим событиям, в настоящее время ведется работа по их экстрадиции в Азербайджан.

Р.Бабаев