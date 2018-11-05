Британия продолжит развивать деловые связи с Ираном, несмотря на санкции США - правительство

Великобритания, несмотря на восстановление США санкций против Ирана, будет расширять деловые связи с Тегераном, заявил представитель британского правительства.
"Мы разочарованы возобновлением санкций Соединенными Штатами", - заявил чиновник.
"Мы продолжаем надеяться, что ядерное соглашение с Ираном делает мир безопаснее. Наша позиция по-прежнему заключается в том, что пока Иран выполняет обязательства по сделке, сохраняя жесткие ограничения по ядерной деятельности, мы также будем привержены своим обязательствам", - заявил представитель британского правительства.
"Мы продолжим в полной мере поддерживать расширение наших торговых отношений с Ираном и поощрять британский бизнес в области использования предоставляемых ими коммерческих преимуществ", - сказал британский чиновник.
В понедельник вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. О выходе из соглашения ранее заявил президент США Дональд Трамп.
Санкции направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.
Все участники соглашения с Ираном выступили против выхода США из сделки и возобновления Вашингтоном антииранских санкций.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»