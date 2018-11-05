Спецпредставитель президента РФ по Сирии провел переговоры в Иране

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев провёл в понедельник в Тегеране переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает агентство "Тасним".

По сообщению агентства, А.Лаврентьев в ходе визита намерен проинформировать иранскую сторону об итогах недавних переговоров по Сирии лидеров РФ, ФРГ, Франции и Турции. Кроме того, он планирует выразить поддержку Ирану на фоне введения США санкций против Тегерана.

В сообщении отмечается, что А.Лаврентьев отметил готовность РФ продолжать сотрудничество с Ираном по сирийскому вопросу до полного восстановления мира и безопасности в Сирии.