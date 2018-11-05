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Регион 05.11.2018 21:38

Спецпредставитель президента РФ по Сирии провел переговоры в Иране

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев провёл в понедельник в Тегеране переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает агентство "Тасним".

По сообщению агентства, А.Лаврентьев в ходе визита намерен проинформировать иранскую сторону об итогах недавних переговоров по Сирии лидеров РФ, ФРГ, Франции и Турции. Кроме того, он планирует выразить поддержку Ирану на фоне введения США санкций против Тегерана.

В сообщении отмечается, что А.Лаврентьев отметил готовность РФ продолжать сотрудничество с Ираном по сирийскому вопросу до полного восстановления мира и безопасности в Сирии.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]