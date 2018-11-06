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ТЭК 06.11.2018 15:56

Иран призвал ОПЕК немедленно остановить деятельность мониторингового комитета ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане отправил письмо генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо, в котором пожаловался, что некоторые страны, входящие в министерский комитет по мониторингу сделки (JMMC) ОПЕК+, действуют в угоду США, и призвал немедленно остановить его деятельность, пишет иранское агентство Shana со ссылкой на текст письма.

По мнению министра, комитет неверно истолковывает полномочия, которым наделили его участники сделки, и его решения наносят ущерб странам-участницам.

"Учитывая результаты деятельности министерского комитета и технического комитета в последние месяцы, мы, к сожалению, заметили, что эти два комитета отклонились от своих целей, для которых они были созданы, и некоторые члены ОПЕК, входящие в эти комитеты, ясно приняли сторону США в навязывании своих односторонних и незаконных санкций против Ирана и превращают эти комитеты в политические инструменты поддержки политики США против Ирана", - передает агентство слова министра.

Он призвал немедленно прекратить работу двух этих комитетов до тех пор, пока их полномочия не будет полностью определены и одобрены Конференцией ОПЕК.

Б.Зангане предложил секретариату ОПЕК воздерживаться от предоставления каких-либо услуг или расходов на работу этих комитетов и считать неприемлемыми рекомендации, представленные этими комитетами.

Иранский министр призвал ОПЕК включить в повестку 175-й конференции ОПЕК, которая намечена на 6 декабря, пункт о разработке полномочий, обязанностей и членства этих комитетов.

Ближайшее заседание мониторингового комитета (JMMC) намечено на 11 ноября.

В конце сентября было объявлено, что сделка ОПЕК+ заканчивает свое действие в конце 2018 года, на предстоящей конференции ОПЕК в декабре планируется договориться о новых форматах сотрудничества 25 стран, сейчас участвующих в сделке по сокращению нефтедобычи.

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Тэги: ИРАН, НЕФТЬ, ОПЕК, ПРИЗЫВ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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