Иран призвал ОПЕК немедленно остановить деятельность мониторингового комитета ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане отправил письмо генеральному секретарю ОПЕК Мохаммеду Баркиндо, в котором пожаловался, что некоторые страны, входящие в министерский комитет по мониторингу сделки (JMMC) ОПЕК+, действуют в угоду США, и призвал немедленно остановить его деятельность, пишет иранское агентство Shana со ссылкой на текст письма.
По мнению министра, комитет неверно истолковывает полномочия, которым наделили его участники сделки, и его решения наносят ущерб странам-участницам.
"Учитывая результаты деятельности министерского комитета и технического комитета в последние месяцы, мы, к сожалению, заметили, что эти два комитета отклонились от своих целей, для которых они были созданы, и некоторые члены ОПЕК, входящие в эти комитеты, ясно приняли сторону США в навязывании своих односторонних и незаконных санкций против Ирана и превращают эти комитеты в политические инструменты поддержки политики США против Ирана", - передает агентство слова министра.
Он призвал немедленно прекратить работу двух этих комитетов до тех пор, пока их полномочия не будет полностью определены и одобрены Конференцией ОПЕК.
Б.Зангане предложил секретариату ОПЕК воздерживаться от предоставления каких-либо услуг или расходов на работу этих комитетов и считать неприемлемыми рекомендации, представленные этими комитетами.
Иранский министр призвал ОПЕК включить в повестку 175-й конференции ОПЕК, которая намечена на 6 декабря, пункт о разработке полномочий, обязанностей и членства этих комитетов.
Ближайшее заседание мониторингового комитета (JMMC) намечено на 11 ноября.
В конце сентября было объявлено, что сделка ОПЕК+ заканчивает свое действие в конце 2018 года, на предстоящей конференции ОПЕК в декабре планируется договориться о новых форматах сотрудничества 25 стран, сейчас участвующих в сделке по сокращению нефтедобычи.
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