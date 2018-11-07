Президент Алиев провел переговоры со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, Т.Клаар 7-8 ноября в Баку проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана.

Ф.Исазаде