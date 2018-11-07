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Внешняя политика 07.11.2018 10:54

Президент Алиев провел переговоры со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара, сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, Т.Клаар 7-8 ноября в Баку проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]