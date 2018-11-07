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СНГ 07.11.2018 17:36

Новый пресс-секретарь Медведева возглавил Совет по премиям в сфере СМИ

Новый пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов назначен председателем Совета по присуждению премий правительства в области СМИ.

Соответствующее распоряжение, опубликованное на портале правовой информации, подписал Дмитрий Медведев.

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова осталась членом Совета в своей новой должности - заместителя председателя "Внешэкономбанка".

В Совет по присуждению премий правительства в области СМИ вошел также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СМИ, ПРЕМИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]