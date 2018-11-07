Новый пресс-секретарь Медведева возглавил Совет по премиям в сфере СМИ

Новый пресс-секретарь председателя правительства РФ Олег Осипов назначен председателем Совета по присуждению премий правительства в области СМИ.

Соответствующее распоряжение, опубликованное на портале правовой информации, подписал Дмитрий Медведев.

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова осталась членом Совета в своей новой должности - заместителя председателя "Внешэкономбанка".

В Совет по присуждению премий правительства в области СМИ вошел также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.