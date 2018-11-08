В Азербайджане проводят операцию по спасению двух рыбаков на Каспии

Национальный центр Государственного морского агентства (ГМА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приступил к операции по спасению рыбаков в Каспийском море.
Согласно сообщению, в Национальный центр ГМА поступила информация о столкнувшихся с бедствием двух рыбаков, вышедших в море на деревянной лодке.
«По поступившей информации, течение уносит лодку рыбаков в открытое море в связи с неисправностью мотора»,- говорится в сообщении.
ГМА отмечает, что на место бедствия направлено судно «Bakinskaya – 3» ЗАО «Каспийское морское пароходство».
«Национальный центр оповестил об инциденте соответствующие структуры. В настоящее время проводится координация спасательной операции»,- говорится в сообщении.
Ф.Исазаде
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