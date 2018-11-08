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Происшествия 08.11.2018 14:59

В Азербайджане проводят операцию по спасению двух рыбаков на Каспии

Национальный центр Государственного морского агентства (ГМА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приступил к операции по спасению рыбаков в Каспийском море.

Согласно сообщению, в Национальный центр ГМА поступила информация о столкнувшихся с бедствием двух рыбаков, вышедших в море на деревянной лодке.

«По поступившей информации, течение уносит лодку рыбаков в открытое море в связи с неисправностью мотора»,- говорится в сообщении.

ГМА отмечает, что на место бедствия направлено судно «Bakinskaya – 3» ЗАО «Каспийское морское пароходство».

«Национальный центр оповестил об инциденте соответствующие структуры. В настоящее время проводится координация спасательной операции»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РЫБАКИ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]