В Азербайджане проводят операцию по спасению двух рыбаков на Каспии

Национальный центр Государственного морского агентства (ГМА) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана приступил к операции по спасению рыбаков в Каспийском море.

Согласно сообщению, в Национальный центр ГМА поступила информация о столкнувшихся с бедствием двух рыбаков, вышедших в море на деревянной лодке.

«По поступившей информации, течение уносит лодку рыбаков в открытое море в связи с неисправностью мотора»,- говорится в сообщении.

ГМА отмечает, что на место бедствия направлено судно «Bakinskaya – 3» ЗАО «Каспийское морское пароходство».

«Национальный центр оповестил об инциденте соответствующие структуры. В настоящее время проводится координация спасательной операции»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде