В Казахстане водители автобуса, где сгорели 52 человека, приговорены к 5 годам лишения свободы

Межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана вынес приговор пяти виновным в возгорании автобуса, в котором погибли 52 гражданина Узбекистана, сообщила в пятницу пресс-служба облсуда.

"Водителям автобуса Б.Танатову, Н.Кыргызбаеву, М.Пернебекову суд назначил 5 лет лишения свободы. В течение 7 лет они не могут работать в сфере перевозок", - сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе суда.

"Механика ТОО "Азиа транзит сервис" (компания-владелец автобуса - ИФ-К) Б.Пердебаева и директора компании Н.Тлепбаева суд приговорил к трем с половиной годам лишения свободы. Они взяты под стражу в зале суда", - добавили в ведомстве.

Кроме того, подсудимые должны будут выплатить родным погибших граждан Узбекистана по 2 млн тенге морального ущерба (текущий курс - 371,08/$1).

18 января на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая водителей. Погибли 52 гражданина Узбекистана, которые ехали на заработки в Россию. Среди выживших - три водителя из Казахстана и два пассажира - граждане Узбекистана. Причиной пожара в автобусе стало халатное обращение с огнем.

Обвиняемыми по данному делу были признаны пять человек - три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" - учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса.

Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (ст.254 УК Казахстана), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшие смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа (ч.1 и ч.3 ст.385 УК).

Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а водителей автобуса - как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.4 ст.345 УК) и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.292 УК).

В международный розыск объявлен владелец автобуса.