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Туризм 09.11.2018 16:00

Назарбаев предложил упростить визовые и миграционные режимы прикаспийских стран для развития туризма

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на российско-казахстанском форуме в пятницу выступил с предложением усилить сотрудничество с прикаспийскими странами для развития туризма на Каспийском море.

По его словам, для этого необходимо "упростить визовый и миграционный режимы".

"Как в своем выступлении сказал президент России, круизные корабли там будут работать и это очень важно. Соседние страны, Азербайджан, Туркменистан, Иран, мы, можем получить большой туристкий поток на море", - сказал Н.Назарбаев на пленарном заседании форума, посвященного развитию туризма.

"Наши соседи уже приступили к освоению потенциала Каспия. Надо активизировать работу по развитию взаимодополняющих друг друга инфраструктуры, развлечений и отдыха на Каспийском море", - добавил президент Казахстана.

Президент Казахстана Н.Назарбаев и президент России В.Путин в пятницу принимают участие в XV форуме межрегионального сотрудничества двух стран в казахстанском городе Петропавловск.

Тема форума: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России". Подобные форумы с участием глав государств проводятся ежегодно с 2003 года - попеременно в России Казахстане. Предыдущий форум прошел 9 ноября 2017 года в Челябинске, а следующий предложено провести в Омске в 2019 году.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, ТУРИЗМ, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]