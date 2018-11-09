Назарбаев предложил упростить визовые и миграционные режимы прикаспийских стран для развития туризма

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на российско-казахстанском форуме в пятницу выступил с предложением усилить сотрудничество с прикаспийскими странами для развития туризма на Каспийском море.

По его словам, для этого необходимо "упростить визовый и миграционный режимы".

"Как в своем выступлении сказал президент России, круизные корабли там будут работать и это очень важно. Соседние страны, Азербайджан, Туркменистан, Иран, мы, можем получить большой туристкий поток на море", - сказал Н.Назарбаев на пленарном заседании форума, посвященного развитию туризма.

"Наши соседи уже приступили к освоению потенциала Каспия. Надо активизировать работу по развитию взаимодополняющих друг друга инфраструктуры, развлечений и отдыха на Каспийском море", - добавил президент Казахстана.

Президент Казахстана Н.Назарбаев и президент России В.Путин в пятницу принимают участие в XV форуме межрегионального сотрудничества двух стран в казахстанском городе Петропавловск.

Тема форума: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России". Подобные форумы с участием глав государств проводятся ежегодно с 2003 года - попеременно в России Казахстане. Предыдущий форум прошел 9 ноября 2017 года в Челябинске, а следующий предложено провести в Омске в 2019 году.