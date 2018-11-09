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Дальнее зарубежье 09.11.2018 22:03

Документы об участии Сербии в продолжении "Турецкого потока" могут быть подписаны в январе в ходе визита президента РФ в Белград - Борисов

Документы, касающиеся участия Сербии в продолжении газопровода "Турецкий поток", могут быть подписаны в январе в ходе визита в Белград президента России, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Что касается вопроса по "Турецкому потоку", у нас существует дорожная карта, по которой мы двигаемся. Я надеюсь, что определенные соглашения по мере готовности могут с высокой вероятностью быть подписаны во время визита нашего президента в Сербию", - сказал Ю.Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, после встречи в Белграде с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]