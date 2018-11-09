Документы, касающиеся участия Сербии в продолжении газопровода "Турецкий поток", могут быть подписаны в январе в ходе визита в Белград президента России, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Что касается вопроса по "Турецкому потоку", у нас существует дорожная карта, по которой мы двигаемся. Я надеюсь, что определенные соглашения по мере готовности могут с высокой вероятностью быть подписаны во время визита нашего президента в Сербию", - сказал Ю.Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, после встречи в Белграде с первым вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»