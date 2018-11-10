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Спорт 10.11.2018 10:53

Срок следствия по делу футболистов Кокорина и Мамаева продлён на два месяца - адвокат

Следствию понадобилось дополнительное время для расследования дела футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве.

"Срок следствия продлен на два месяца, а всего до четырех месяцев", - сообщает адвокат последнего Татьяна Стукалова на своей странице в соцсети.

Таким образом, срок расследования продлён до февраля следующего года.

При этом адвокат считает, что "продление срока следствия при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному".

8 октября стало известно о двух драках с участием А.Кокорина и П.Мамаева в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая потасовка произошла в "Кофемании" на Большой Никитской улице - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов П.Мамаева, А.Кокорина и его младшего брата Кирилла до 8 декабря.

Мосгорсуд 19 октября признал это решение законным.

Московская полиция предъявила А.Кокорину, П.Мамаеву и их соучастнику Александру Протасовицкому обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои) и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Брату А.Кокорина Кириллу предъявлены обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ, и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛИСТЫ, СЛЕДСТВИЕ, СРОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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