Срок следствия по делу футболистов Кокорина и Мамаева продлён на два месяца - адвокат

Следствию понадобилось дополнительное время для расследования дела футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве.

"Срок следствия продлен на два месяца, а всего до четырех месяцев", - сообщает адвокат последнего Татьяна Стукалова на своей странице в соцсети.

Таким образом, срок расследования продлён до февраля следующего года.

При этом адвокат считает, что "продление срока следствия при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному".

8 октября стало известно о двух драках с участием А.Кокорина и П.Мамаева в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая потасовка произошла в "Кофемании" на Большой Никитской улице - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов П.Мамаева, А.Кокорина и его младшего брата Кирилла до 8 декабря.

Мосгорсуд 19 октября признал это решение законным.

Московская полиция предъявила А.Кокорину, П.Мамаеву и их соучастнику Александру Протасовицкому обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ (побои) и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). Брату А.Кокорина Кириллу предъявлены обвинения в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ, и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.