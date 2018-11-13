В Азербайджане за 9 месяцев штрафы за нарушение ПДД составили около 59 млн манатов

Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года составили 58,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«В январе-сентябре 2018 года сумма примененных штрафов составила 58,7 млн манатов. За отчетный период в республике зафиксировано 2 млн 635,4 тыс. административных нарушений правил дорожного движения (рост на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017г)», - отметили в Госкомстате.
При этом 51,5% зафиксированных нарушений были связаны с превышением лимита скорости, 13,3% - за несоблюдение требований дорожных знаков или указателей на проезжей части дороги, 10,3% - за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, 10,5% - за нарушения правил проезда на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, 3,1% - неиспользование ремня безопасности, остальное – по другим причинам.
По данным статистики, за январь-сентябрь 2018 года число зафиксированных в Азербайджане ДТП сократилось на 3,7% - до 1,284 тыс., число пострадавших в них – сократилось на 2,4% - до 1,771 тыс. человек.
«В ДТП, в целом, различные травмы получили 1,244 тыс. человек, погибли - 527 человек. Мужчины составили 77,2% погибших и 74,5% пострадавших в ДТП», - отметили в ведомстве.
Большая часть ДТП (89,5%) была совершена в населенных пунктах, в результате чего погибли 407 и пострадали 1,172 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года число погибших увеличилось на 9,7%, пострадавших – снизилось на 0,8%.
При этом 44,1% ДТП были совершены при участии транспортных средств и пешеходов.
По данным статистики, 32 аварии были совершены по вине нетрезвых водителей, что привело к гибели 13 и ранению 31 человек.
Кроме того, 40,4% происшествий зафиксировано в дневное время, 40% - ночью.
В целом, 29,3% ДТП пришлись на выходные дни.
Ф.Исазаде
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