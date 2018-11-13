Трамп уличил Макрона в попытках отвлечь внимание от низкого рейтинга

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытается отвлечь внимание общественности от своего невысокого рейтинга одобрения и значительного уровня безработицы во Франции, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Проблема в том, что у Эмманюэля очень низкий рейтинг одобрения во Франции - 26%, а уровень безработицы почти 10%. Он просто пытался перевести тему", - написал Д.Трамп в Twitter.

Д.Трамп опубликовал эту запись после "твитов", в которых критиковал предложение Э.Макрона о единой европейской армии, а также - пошлины Франции на ввоз американского вина.

Сам Д.Трамп периодически публикует сообщения, в которых он говорит о высоких рейтингах одобрения своей деятельности. Также он нередко пишет о низком уровне безработицы в США.

"Сделать Францию снова великой!" - написал Д.Трамп, делая отсылку к своему предвыборному лозунгу "Сделать Америку снова великой".

Незадолго до этого сообщения Д.Трамп подверг резкой критике предложение Э.Марона о создании европейской армии и потребовал увеличить расходы на НАТО

"Эмманюэль Макрон предлагает создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России. Однако это была Германия (нападающей страной) в Первой и Второй мировых войнах. И чем это обернулось для Франции? Они начали учить в Париже немецкий язык, прежде, чем туда пришли США. Платите за НАТО или нет!" - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в ноябре президент Франции заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США.

Также Д.Трамп раскритиковал торговую политику Франции в отношении американских вин. "Проблема в том, что Франция очень усложняет продажу американского вина во Францию, и вводит большие пошлины, в то время как США все упрощают для французских вин и берет очень маленькие пошлины. Это нечестно, должно измениться", - написал Д.Трамп.