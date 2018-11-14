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Происшествия 14.11.2018 10:00

Пожар на западе Азербайджана унес жизни женщины и четырех детей - МЧС

Пожар на западе Азербайджана привел к гибели пяти человек, в том числе четырех детей, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В трехкомнатном одноэтажном доме в поселке Гушчу Дашкесанского района произошел пожар, жертвами которого стали Севиндж Тагиева (1990 г.р.), ее малолетние дети Айгюн (2010 г.р.), Сакит (2012 г.р.) и Садиг (2017 г.р.), а также Гюнель Эдилханова (2007 г.р.)», - говорится в сообщении.

Тела погибших обнаружили прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС.

Пожар потушен. Расследованием его причин занимаются соответствующие структуры.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]