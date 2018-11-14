Пожар на западе Азербайджана унес жизни женщины и четырех детей - МЧС

Пожар на западе Азербайджана привел к гибели пяти человек, в том числе четырех детей, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.
«В трехкомнатном одноэтажном доме в поселке Гушчу Дашкесанского района произошел пожар, жертвами которого стали Севиндж Тагиева (1990 г.р.), ее малолетние дети Айгюн (2010 г.р.), Сакит (2012 г.р.) и Садиг (2017 г.р.), а также Гюнель Эдилханова (2007 г.р.)», - говорится в сообщении.
Тела погибших обнаружили прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС.
Пожар потушен. Расследованием его причин занимаются соответствующие структуры.
Р.Бабаев
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