Пожар на западе Азербайджана унес жизни женщины и четырех детей - МЧС

Пожар на западе Азербайджана привел к гибели пяти человек, в том числе четырех детей, сообщается на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

«В трехкомнатном одноэтажном доме в поселке Гушчу Дашкесанского района произошел пожар, жертвами которого стали Севиндж Тагиева (1990 г.р.), ее малолетние дети Айгюн (2010 г.р.), Сакит (2012 г.р.) и Садиг (2017 г.р.), а также Гюнель Эдилханова (2007 г.р.)», - говорится в сообщении.

Тела погибших обнаружили прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарной службы МЧС.

Пожар потушен. Расследованием его причин занимаются соответствующие структуры.

Р.Бабаев