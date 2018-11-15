Азербайджан предпринимает серьезные шаги для борьбы с допингом – глава ВАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди высоко оценил деятельность Национального антидопингового агентства Азербайджана.

«Министр молодежи и спорта Азербайджана четко знает, что для обеспечения развития спорта высокого уровня необходима деятельность честного национального антидопингового агентства. И в этом направлении в Азербайджане в последние годы предпринимались серьезные шаги», - подчеркнул К.Риди на брифинге по итогам прошедшего в Баку заседания Совета учредителей ВАДА.

По его словам, в плане обеспечения «чистого спорта» в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги.

«Да, действительно наблюдается очень большое развитие. Предприняты серьезные шаги и надо продолжать двигаться в этом направлении», - сказал глава ВАДА.

Он отметил, что в условиях постоянно меняющейся антидопинговой политики необходимо четкое следование стандартам ВАДА. «Антидопинговый мир постоянно меняется. Ежегодно мы вносим изменения в списки препаратов, запрещенных к употреблению и поддерживаем страны в плане следования принципам честной борьбы в спорте», - подчеркнул К.Риди.

По его словам, большую помощь в становлении азербайджанского антидопингового агентства оказали их польские коллеги.

Р.Бабаев