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Спорт 15.11.2018 16:54

Азербайджан предпринимает серьезные шаги для борьбы с допингом – глава ВАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди высоко оценил деятельность Национального антидопингового агентства Азербайджана.

«Министр молодежи и спорта Азербайджана четко знает, что для обеспечения развития спорта высокого уровня необходима деятельность честного национального антидопингового агентства. И в этом направлении в Азербайджане в последние годы предпринимались серьезные шаги», - подчеркнул К.Риди на брифинге по итогам прошедшего в Баку заседания Совета учредителей ВАДА.

По его словам, в плане обеспечения «чистого спорта» в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги.

«Да, действительно наблюдается очень большое развитие. Предприняты серьезные шаги и надо продолжать двигаться в этом направлении», - сказал глава ВАДА.

Он отметил, что в условиях постоянно меняющейся антидопинговой политики необходимо четкое следование стандартам ВАДА. «Антидопинговый мир постоянно меняется. Ежегодно мы вносим изменения в списки препаратов, запрещенных к употреблению и поддерживаем страны в плане следования принципам честной борьбы в спорте», - подчеркнул К.Риди.

По его словам, большую помощь в становлении азербайджанского антидопингового агентства оказали их польские коллеги.

Р.Бабаев

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Тэги: ВАДА, ПРЕЗИДЕНТ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]