Азербайджан предпринимает серьезные шаги для борьбы с допингом – глава ВАДА

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди высоко оценил деятельность Национального антидопингового агентства Азербайджана.
«Министр молодежи и спорта Азербайджана четко знает, что для обеспечения развития спорта высокого уровня необходима деятельность честного национального антидопингового агентства. И в этом направлении в Азербайджане в последние годы предпринимались серьезные шаги», - подчеркнул К.Риди на брифинге по итогам прошедшего в Баку заседания Совета учредителей ВАДА.
По его словам, в плане обеспечения «чистого спорта» в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги.
«Да, действительно наблюдается очень большое развитие. Предприняты серьезные шаги и надо продолжать двигаться в этом направлении», - сказал глава ВАДА.
Он отметил, что в условиях постоянно меняющейся антидопинговой политики необходимо четкое следование стандартам ВАДА. «Антидопинговый мир постоянно меняется. Ежегодно мы вносим изменения в списки препаратов, запрещенных к употреблению и поддерживаем страны в плане следования принципам честной борьбы в спорте», - подчеркнул К.Риди.
По его словам, большую помощь в становлении азербайджанского антидопингового агентства оказали их польские коллеги.
Р.Бабаев
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