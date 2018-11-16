В Баку потушили пожар в торговом центре, площадь пожара составила 300 кв.м. – МЧС Азербайджана

Противопожарная служба МЧС Азербайджана потушила пожар в крупном торговом центре «Седерек» в Баку, охвативший 300 кв.м, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной версии МЧС, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки в одном из складских помещений. «Пожар был потушен в 12:28 по местному времени», - подчеркивает ведомство.
«Пожар охватил площадь в 300 кв.м. На место происшествия были привлечены девять пожарных расчетов и до 50 личного состава», - сообщил журналистам начальник противопожарной службы Гарадагского района Баку Эльчин Алескеров.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»