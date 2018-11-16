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Происшествия 16.11.2018 13:50

В Баку потушили пожар в торговом центре, площадь пожара составила 300 кв.м. – МЧС Азербайджана

Противопожарная служба МЧС Азербайджана потушила пожар в крупном торговом центре «Седерек» в Баку, охвативший 300 кв.м, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии МЧС, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки в одном из складских помещений. «Пожар был потушен в 12:28 по местному времени», - подчеркивает ведомство.

«Пожар охватил площадь в 300 кв.м. На место происшествия были привлечены девять пожарных расчетов и до 50 личного состава», - сообщил журналистам начальник противопожарной службы Гарадагского района Баку Эльчин Алескеров.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТЦ, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]