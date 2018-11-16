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Туризм 16.11.2018 14:25

В Баку в начале декабря обсудят потенциал и проблемы отельного бизнеса

Ассоциация отелей Азербайджана (АОА) организует 4 декабря конференцию, сообщает пресс-служба Госагентства по туризму.

«Вопрос организации конференции обсуждался на встрече правления АОА, прошедшей с участием вице-президента организации «Hotrec – Hospitality Europe» Акоса Никлаи», - говорится в сообщении.

Участники конференции будут проинформированы о структуре, Уставе, целях и дальнейшей деятельности ассоциации.

«Мероприятие сыграет роль платформы для обсуждения развития потенциала отелей, улучшения качества гостиничных услуг, решения проблем отельного бизнеса», - сообщает Госагентство.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРИЗМ, ОТЕЛИ, ГЕНАССАМБЛЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]