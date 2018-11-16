В Баку в начале декабря обсудят потенциал и проблемы отельного бизнеса

Ассоциация отелей Азербайджана (АОА) организует 4 декабря конференцию, сообщает пресс-служба Госагентства по туризму.
«Вопрос организации конференции обсуждался на встрече правления АОА, прошедшей с участием вице-президента организации «Hotrec – Hospitality Europe» Акоса Никлаи», - говорится в сообщении.
Участники конференции будут проинформированы о структуре, Уставе, целях и дальнейшей деятельности ассоциации.
«Мероприятие сыграет роль платформы для обсуждения развития потенциала отелей, улучшения качества гостиничных услуг, решения проблем отельного бизнеса», - сообщает Госагентство.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»