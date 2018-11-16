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СНГ 16.11.2018 19:19

В белорусско-российских отношениях нет проблемных вопросов - посол РФ

Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич считает, что у Минска и Москвы не осталось спорных вопросов.

"Я считаю, что у нас спорных вопросов нет. Да, у нас есть текущие вопросы, которые мы достаточно успешно решаем", - сказал М.Бабич журналистам в пятницу в Минске.

Он напомнил, что в Минске на текущей неделе состоялось заседание Группы высокого уровня Союзного государства Белоруссии и России, на котором "по большому счету все вопросы нашли взаимоприемлемые решения".

"Соответственно те решения, которые требуют дополнительной проработки, мы проговорили и прописали алгоритм этой проработки", - отметил дипломат.

"То, о чем президенты договорились, уже практически реализовано", - сказал М.Бабич.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]