Президент Алиев утвердил Госпрограмму повышения конкурентоспособности вузов Азербайджана до 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил Госпрограмму повышения международной конкурентоспособности высших учебных заведений, рассчитанную на 2019-2023гг.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
Цель программы – формирование современной системы образования.
В соответствии с распоряжением координатором реализации мер, указанных в программе определено министерство образования.
Минобразования также раз в год должно информировать президента Азербайджана об исполнении программы.
А.Азизов
Представители Вашингтона обсудили в Баку санкции против Ирана
Алиев и Лукашенко встретятся в Минске 19 ноября
Азербайджанская армия выполнила поставленные задачи в ходе командно-штабных военных игр – глава генштаба
Азербайджан сократил в январе-октябре добычу золота на 30%
Азербайджан в январе-октябре увеличил добычу газа на 5,6%, добычу нефти сохранил на прошлогоднем уровне
Швейцария входит в тройку основных импортеров азербайджанской ненефтяной продукции – посол в Берне
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
Новым министром Великобритании по Brexit назначили чиновника Минздрава
Бельгия направит в Эстонию сто единиц боевой техники
Deutsche Bank, BofA и JPMorgan оказались втянуты в расследование дела Danske Bank - источники
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственной Миграционной Службой
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»