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Наука и образование 16.11.2018 20:18

Президент Алиев утвердил Госпрограмму повышения конкурентоспособности вузов Азербайджана до 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил Госпрограмму повышения международной конкурентоспособности высших учебных заведений, рассчитанную на 2019-2023гг.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Цель программы – формирование современной системы образования.

В соответствии с распоряжением координатором реализации мер, указанных в программе определено министерство образования.

Минобразования также раз в год должно информировать президента Азербайджана об исполнении программы.

А.Азизов

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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, КОНКУРЕНТОСПОБНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]