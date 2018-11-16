Президент Алиев утвердил Госпрограмму повышения конкурентоспособности вузов Азербайджана до 2024 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил Госпрограмму повышения международной конкурентоспособности высших учебных заведений, рассчитанную на 2019-2023гг.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Цель программы – формирование современной системы образования.

В соответствии с распоряжением координатором реализации мер, указанных в программе определено министерство образования.

Минобразования также раз в год должно информировать президента Азербайджана об исполнении программы.

А.Азизов