Пятеро граждан Узбекистана погибли, двое казахстанцев пострадали при столкновении маршрутки с поездом в Саратовской области РФ

По уточненным данным, в рейсовом автобусе, столкнувшимся с поездом в Саратовской области России, находились граждане Казахстана и Узбекистана, сообщила пресс-служба казахстанского Комитета по ЧС (КЧС).
"В автобусе находились семеро пассажиров, пятеро из них граждане Узбекистана, двое Казахстана. Пятеро граждан Узбекистана погибли, двое граждан Казахстана госпитализированы", - уточнила пресс-служба КЧС.
Ранее КЧС сообщал о том, что в рейсовом автобусе находились только граждане Казахстана.
В свою очередь, в пресс-службе УГИБДД Саратовской области "Интерфаксу" сообщили, что двое пострадавших мужчин - это сменные водители автобуса, который вез рабочих на вахту в Москву.
"Водители в больнице, опросить их сейчас невозможно. УГИБДД проверяет информацию о том, сколько часов за рулем находился водитель, который попал в дорожную аварию, не исключено, что он устал", - сказал собеседник агентства.
ДТП произошло в субботу в 12:00 на 1 км трассы "Энгельс-Ершов-Озинки". Водитель автобуса, следовавшего от границы Казахстана по территории Саратовской области, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с локомотивом грузового поезда.
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