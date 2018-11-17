Около 600 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны планируется обеспечить новым жильем в Азербайджане в 2018 г. - министр

В текущем году предусмотрено обеспечение новыми квартирами и частными домами около 600 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.
«В текущем году новыми квартирами и частными домами планируется обеспечить 583 семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны», - подчеркнул он в субботу на пресс-конференции.
По его словам, в августе текущего года ключи от нового жилья в Гарадагском районе получили 35 семей шехидов и инвалидов войны.
«До конца года для семей шехидов и инвалидов войны в Гарадагском районе будет приобретено 200, в поселке Забрат – 95, в поселке Мехдиабад – 72 и в поселке Мушфигабад 24 квартиры. Кроме того завершается строительство 54 квартир в Имишли и 36 квартир в Шамахе, а также 67 частных домов в регионах», - сказал С.Бабаев.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»