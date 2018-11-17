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Социум 17.11.2018 17:42

Около 600 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны планируется обеспечить новым жильем в Азербайджане в 2018 г. - министр

В текущем году предусмотрено обеспечение новыми квартирами и частными домами около 600 семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

«В текущем году новыми квартирами и частными домами планируется обеспечить 583 семьи шехидов и инвалидов Карабахской войны», - подчеркнул он в субботу на пресс-конференции.

По его словам, в августе текущего года ключи от нового жилья в Гарадагском районе получили 35 семей шехидов и инвалидов войны.

«До конца года для семей шехидов и инвалидов войны в Гарадагском районе будет приобретено 200, в поселке Забрат – 95, в поселке Мехдиабад – 72 и в поселке Мушфигабад 24 квартиры. Кроме того завершается строительство 54 квартир в Имишли и 36 квартир в Шамахе, а также 67 частных домов в регионах», - сказал С.Бабаев.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ИНВАЛИДЫ, ЖИЛЬЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]