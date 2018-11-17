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Происшествия 17.11.2018 20:16

Смертница взорвала себя в Грозном, жертв и пострадавших нет - МВД

Молодая девушка подорвала себя близ КПП полиции в Грозном, полицейские и гражданские лица при этом не пострадали.

"В субботу вечером на окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв", - сообщил журналистам врио министра внутренних дел МВД Чечни Апти Алаудинов.

По его словам, около 16:00 "девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного". "Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу сотрудники ВОГОиП (Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений - ИФ) МВД РФ и МВД по ЧР попросили остановиться и предъявить документы", - сказал А.Алаудинов.

"Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. В этот момент был произведён предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв", - отметил он.

По его словам, жертв и пострадавших нет в связи с тем, что удалось не подпустить преступницу к сотрудникам полиции.

Как рассказал А.Алаудинов, в настоящее время принимаются меры по установлению ее личности и поиску возможных сообщников. Инцидент не повлиял на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ГРОЗНЫЙ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]