Совершившая самоподрыв в Грозном женщина могла являться уроженкой Дагестана - источник

Взорвавшая себя в Грозном смертница - не уроженка Чечни, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются уточнением личности террористки. Она не уроженка Чечни", - сказал собеседник агентства.
По словам другого источника, террористка, по предварительным данным, была уроженкой Дагестана.
Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мощность взрывного устройства погибшей в Грозном террористки была небольшой.
"По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 50-100 гр в тротиловом эквиваленте", - сказал собеседник агентства.
Со своей стороны в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России "Интерфаксу" сообщили, что "в настоящее время следователями в составе следственной группы проводится осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшей женщины".
Как ранее сообщил журналистам врио министра внутренних дел МВД Чечни Апти Алаудинов, "в субботу вечером на окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв".
По его словам, около 16:00 "девушка приблизилась к федеральному посту полиции номер 21, расположенному на окраине Старопромысловского района Грозного". "Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу сотрудники ВОГОиП (Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений - ИФ) МВД РФ и МВД по ЧР попросили остановиться и предъявить документы", - сказал А.Алаудинов.
"Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, в этот момент полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство. В этот момент был произведён предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв", - отметил он.
По его словам, жертв и пострадавших нет в связи с тем, что удалось не подпустить преступницу к сотрудникам полиции.
Как рассказал А.Алаудинов, в настоящее время принимаются меры по установлению ее личности и поиску возможных сообщников. Инцидент не повлиял на ситуацию в городе. Транспорт, торговые организации работают в обычном режиме.
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