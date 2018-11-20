Калгари отменил заявку на проведение Олимпиады в 2026 году

Канадский город Калгари в понедельник официально снял заявку на проведение Олимпиады-2026 с рассмотрения в Международном олимпийском комитете, заявил журналистам мэр города Нахид Ненши.
Градоначальник подчеркнул, что он "разочарован итогами референдума" после почти двух лет подготовки к реализации заявки, но он готов принять мнение горожан.
Ранее в ноябре в Калгари прошел референдум, в ходе которого 56,4% проголосовавших горожан высказались против проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2026 году.
Прием заявок на проведение зимней Олимпиады в 2026 году закончился 16 сентября 2017 года. Кроме Калгари, заявки на проведение Олимпиады подали Милан и Стокгольм.
Город, где будет проходить Олипиада-2026, будет объявлен на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне 23 июня 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»