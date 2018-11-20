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Спорт 20.11.2018 09:17

Калгари отменил заявку на проведение Олимпиады в 2026 году

Канадский город Калгари в понедельник официально снял заявку на проведение Олимпиады-2026 с рассмотрения в Международном олимпийском комитете, заявил журналистам мэр города Нахид Ненши.

Градоначальник подчеркнул, что он "разочарован итогами референдума" после почти двух лет подготовки к реализации заявки, но он готов принять мнение горожан.

Ранее в ноябре в Калгари прошел референдум, в ходе которого 56,4% проголосовавших горожан высказались против проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2026 году.

Прием заявок на проведение зимней Олимпиады в 2026 году закончился 16 сентября 2017 года. Кроме Калгари, заявки на проведение Олимпиады подали Милан и Стокгольм.

Город, где будет проходить Олипиада-2026, будет объявлен на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне 23 июня 2019 года.

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Тэги: КАНАДА, КАЛГАРИ, ОЛИМПИАДА, ОТМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]