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Внешняя политика 21.11.2018 16:11

Президент Алиев прибыл с визитом в Туркменистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с официальным визитом в Туркменистан, сообщает сайт главы государства.

«Президента Азербайджана Ильхама Алиева в международном аэропорту Ашхабада встретил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие высокопоставленные официальные лица», - сказано в сообщении.

В ходе двусторонней встречи, которая состоится в четверг, президенты Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанского взаимодействия, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, сообщает пресс-служба президента Туркменистана.

«Большое внимание на переговорах будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей, сотрудничеству в сферах ТЭК, транспорта и логистики, а также в научно-гуманитарной и культурной областях, по линии спорта и туризма», - говорится в сообщении.

По итогам встречи в верхах планируется подписание пакета двусторонних документов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]