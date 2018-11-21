Президент Алиев прибыл с визитом в Туркменистан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в среду с официальным визитом в Туркменистан, сообщает сайт главы государства.

«Президента Азербайджана Ильхама Алиева в международном аэропорту Ашхабада встретил вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие высокопоставленные официальные лица», - сказано в сообщении.

В ходе двусторонней встречи, которая состоится в четверг, президенты Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов обменяются мнениями по ключевым аспектам туркмено-азербайджанского взаимодействия, а также вопросам региональной и международной политики, представляющим взаимный интерес, сообщает пресс-служба президента Туркменистана.

«Большое внимание на переговорах будет уделено интенсификации и диверсификации торгово-экономических связей, сотрудничеству в сферах ТЭК, транспорта и логистики, а также в научно-гуманитарной и культурной областях, по линии спорта и туризма», - говорится в сообщении.

По итогам встречи в верхах планируется подписание пакета двусторонних документов.

Р.Бабаев