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Туризм 21.11.2018 17:36

Телешоу про путешествия в Баку вошли в топ-5 на российских телеканалах

Передачи, посвященные про путешествия в Баку, вошли в топ-5 на российских телеканалах, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

ТурСтат 21 ноября во Всемирный день телевидения представило самые интересные телевизионные программы и шоу, популярные у российских туристов.

«В этом году трэвел-гастрошоу "Еда, я люблю тебя!" на телеканале "Пятница" вышло с большой программой про Баку. Сюжет про Баку также вышел в "Непутевых" на "Первом канале"»,- подчеркивает ТурСтат.

Агентство отмечает, что в пятерку самых интересных телешоу о путешествиях входят: программа "Поедем, поедим!" на НТВ, "Орел и Решка" и "Еда, я люблю тебя!" на канале "Пятница", "Непутевые заметки" на "Первом канале" и "Два дня в городе" на канале "Поехали!".

Ф.Исазаде

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Тэги: ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ, БАКУ, РЕЙТИНГ,

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]