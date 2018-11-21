Телешоу про путешествия в Баку вошли в топ-5 на российских телеканалах

Передачи, посвященные про путешествия в Баку, вошли в топ-5 на российских телеканалах, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

ТурСтат 21 ноября во Всемирный день телевидения представило самые интересные телевизионные программы и шоу, популярные у российских туристов.

«В этом году трэвел-гастрошоу "Еда, я люблю тебя!" на телеканале "Пятница" вышло с большой программой про Баку. Сюжет про Баку также вышел в "Непутевых" на "Первом канале"»,- подчеркивает ТурСтат.

Агентство отмечает, что в пятерку самых интересных телешоу о путешествиях входят: программа "Поедем, поедим!" на НТВ, "Орел и Решка" и "Еда, я люблю тебя!" на канале "Пятница", "Непутевые заметки" на "Первом канале" и "Два дня в городе" на канале "Поехали!".

Ф.Исазаде