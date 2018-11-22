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Происшествия 22.11.2018 18:42

Спецслужбы Азербайджана пресекли канал финансирования террористов в Сирии

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала граждан Азербайджана, осуществляющих доставку финансовых средств террористам в Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.

«СГБ выявило тайное финансирование лиц, вовлеченных в вооруженные конфликты за пределами Азербайджана в рядах известных как религиозные экстремистские группировки, признанные ООН террористическими»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Азербайджана Ильгар Агаев, Сахиль Ибрагимов, Намиг Мамедов обеспечивали доставку различными путями финансирования, полученного из ячеек террористических группировок в других странах, а также от родных и близких лиц, участвующих в вооруженных конфликтах для обеспечения их террористической деятельности.

«В целом, вышеуказанные лица разными путями обеспечили доставку членам группировок, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии более $500 тыс»,- говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступной организации), 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана) УК Азербайджана.

СГБ отмечает, что в отношении них принята мера пресечения арест.

Ф.Исазаде

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]