Спецслужбы Азербайджана пресекли канал финансирования террористов в Сирии

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана задержала граждан Азербайджана, осуществляющих доставку финансовых средств террористам в Сирии, сообщает пресс-служба ведомства.

«СГБ выявило тайное финансирование лиц, вовлеченных в вооруженные конфликты за пределами Азербайджана в рядах известных как религиозные экстремистские группировки, признанные ООН террористическими»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Азербайджана Ильгар Агаев, Сахиль Ибрагимов, Намиг Мамедов обеспечивали доставку различными путями финансирования, полученного из ячеек террористических группировок в других странах, а также от родных и близких лиц, участвующих в вооруженных конфликтах для обеспечения их террористической деятельности.

«В целом, вышеуказанные лица разными путями обеспечили доставку членам группировок, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии более $500 тыс»,- говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступной организации), 283-1.3 (участие в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана) УК Азербайджана.

СГБ отмечает, что в отношении них принята мера пресечения арест.

Ф.Исазаде