СЕ отмечает прогресс в борьбе с трафикингом в Азербайджане, призывая власти продолжить работу в этом направлении

Совет Европы отмечает наличие прогресса в Азербайджане в сфере борьбы с торговлей людьми, но подчеркивает необходимость продолжения работ в этом направлении, отмечается в сообщении СЕ.
В новом докладе Группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (GRETA), содержащем оценку изменений, произошедших с момента публикации первого оценочного доклада GRETA по Азербайджану в 2014 году, касающегося применения Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, отмечается достигнутый в стране прогресс в сфере борьбы с торговлей людьми.
Одновременно GRETA отмечает, что некоторые вопросы, по-прежнему, вызывают озабоченность, и призывает руководство Азербайджана принять меры для предотвращения трудовой эксплуатации путем проведения повторных инспекций на рабочих местах, а также совершенствования механизмов регулирования и контроля деятельности работодателей.
В документе отмечается, что в Азербайджане в 2014-2017гг было выявлено 258 жертв торговли людьми. «Кроме того, с 2014г по май 2017г была выявлена также 81 потенциальная жертва трафикинга», - подчеркивается в докладе.
Около 95% выявленных жертв трафикинга составляют женщины, использовавшиеся с целью сексуальной эксплуатации. Мужчины эксплуатировались в качестве трудовой силы.
За указанный период удалось выявить также двух детей - жертв трафикинга.
«Большинство выявленных жертв торговли людьми эксплуатировались за рубежом, в основном, в России, Турции, ОАЭ, Малайзии и Пакистане. Среди тех, кто в качестве жертв трафикинга эксплуатировался в Азербайджане, четверо граждан России, двое – Украины, по одному – Китая и Туркменистана», - говорится в документе.
Р.Бабаев
Визит премьера Черногории Марковича в Азербайджан отложен на начало 2019 года – диписточник
Президент Азербайджана освободил от занимаемой должности замминистра энергетики
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 28 нарушений - Минобороны Азербайджана
Цена Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017г
MBNP установила минимальный капитал для инвестфондов в 500 тыс. манатов
Азербайджан в 2021г завершит расширение автодороги до границы с Грузией
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
В Тихуане на севере Мексики из-за большого числа мигрантов объявлен гуманитарный кризис
Таджикистан рассчитывает на увеличение помощи ЕС на усиление границы с Афганистаном - МИД
ФРГ ждет контролируемого Brexit, но готова и к другому варианту - Минфин Германии
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Банк Республика стал официальным спонсором футбольного клуба «Сабах».
Творчество Таира Салахова: вчера, сегодня, завтра
Тысячи абонентов Bakcell пользуются преимуществами услуги SMSRadar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»