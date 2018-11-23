СЕ отмечает прогресс в борьбе с трафикингом в Азербайджане, призывая власти продолжить работу в этом направлении

Совет Европы отмечает наличие прогресса в Азербайджане в сфере борьбы с торговлей людьми, но подчеркивает необходимость продолжения работ в этом направлении, отмечается в сообщении СЕ.

В новом докладе Группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (GRETA), содержащем оценку изменений, произошедших с момента публикации первого оценочного доклада GRETA по Азербайджану в 2014 году, касающегося применения Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми, отмечается достигнутый в стране прогресс в сфере борьбы с торговлей людьми.

Одновременно GRETA отмечает, что некоторые вопросы, по-прежнему, вызывают озабоченность, и призывает руководство Азербайджана принять меры для предотвращения трудовой эксплуатации путем проведения повторных инспекций на рабочих местах, а также совершенствования механизмов регулирования и контроля деятельности работодателей.

В документе отмечается, что в Азербайджане в 2014-2017гг было выявлено 258 жертв торговли людьми. «Кроме того, с 2014г по май 2017г была выявлена также 81 потенциальная жертва трафикинга», - подчеркивается в докладе.

Около 95% выявленных жертв трафикинга составляют женщины, использовавшиеся с целью сексуальной эксплуатации. Мужчины эксплуатировались в качестве трудовой силы.

За указанный период удалось выявить также двух детей - жертв трафикинга.

«Большинство выявленных жертв торговли людьми эксплуатировались за рубежом, в основном, в России, Турции, ОАЭ, Малайзии и Пакистане. Среди тех, кто в качестве жертв трафикинга эксплуатировался в Азербайджане, четверо граждан России, двое – Украины, по одному – Китая и Туркменистана», - говорится в документе.

Р.Бабаев