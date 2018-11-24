Франция возвращает Бенину 26 шедевров, захваченных в конце XIX века

Франция согласилась возвратить Бенину 26 шедевров африканского искусства, приводит в пятницу Международное французское радио выдержки из коммюнике Елисейского дворца.
"В соответствии с уже предпринятыми шагами, по предложению музея Д Орсэ и министерства культуры президент республики принял решение незамедлительно передать 26 объектов (искусства), выдачи которых требуют власти Бенина. Они были изъяты генералом Доддсом во время войны в 1892 году. Эти шедевры могут быть представлены публике, как в Бенине, так и за рубежом в рамках амбициозного музейного проекта республики Бенин", - говорится в документе.
Французский генерал Альфред Доддс командовал французскими частями во Второй франко-дагомейской войне (1892-1894). Королевство Дагомея располагалось на территориях нынешних африканских государств Того и Бенина.
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