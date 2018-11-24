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Культура 24.11.2018 20:21

Франция возвращает Бенину 26 шедевров, захваченных в конце XIX века

Франция согласилась возвратить Бенину 26 шедевров африканского искусства, приводит в пятницу Международное французское радио выдержки из коммюнике Елисейского дворца.

"В соответствии с уже предпринятыми шагами, по предложению музея Д Орсэ и министерства культуры президент республики принял решение незамедлительно передать 26 объектов (искусства), выдачи которых требуют власти Бенина. Они были изъяты генералом Доддсом во время войны в 1892 году. Эти шедевры могут быть представлены публике, как в Бенине, так и за рубежом в рамках амбициозного музейного проекта республики Бенин", - говорится в документе.

Французский генерал Альфред Доддс командовал французскими частями во Второй франко-дагомейской войне (1892-1894). Королевство Дагомея располагалось на территориях нынешних африканских государств Того и Бенина.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕНИН, ИСКУССТВО, ВОЗВРАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]