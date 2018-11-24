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Это интересно 24.11.2018 17:59

Неизвестную пещеру открыли краеведы на побережье Байкала, изучая карты XIX века

Иркутские ученые открыли новую пещеру на склоне Приморского хребта, который с запада окаймляет озеро Байкал, на территории Ольхонского района Иркутской области, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" председатель секции спелеологии Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества (РГО) Александр Осинцев.

"Краеведы Игорь Жидиль и Николай Король обнаружили неизвестную ранее пещеру, изучая старинные, XIX века, карты исследователя Сибири Александра Чекановского. Поиски на местности заняли несколько месяцев. Когда с помощью местных жителей пещера была обнаружена, краеведы привлекли к ее изучению спелеологов и палеонтологов", - сообщил А.Осинцев.

Первая экспедиция в пещеру состоялась в начале ноября.

"Новая пещера - это уникальный архив научной информации. Там не обнаружено следов пребывания человека, при этом найдено много интересных для изучения объектов, в том числе крупная наледь, которой может быть несколько тысяч лет", - отметил А.Осинцев.

По его словам, во время экспедиции спелеологи обследовали и составили карту 300 метров основного хода пещеры. Палеонтологи собрали образцы костных останков упавших в пещеру животных, в том числе был найден череп росомахи - возраст его устанавливается.

В настоящее время ученые ведут работу, необходимую для присвоения новой пещере статуса памятника природы регионального значения.

"Мы должны обезопасить этот объект от посторонних вторжений. Попасть в пещеру без специального оборудования невозможно, но в Иркутске много спелеологов-любителей", - пояснил А.Осинцев.

Новый географический объект получил название пещера Чекановского.

В Иркутской области, по данным спелеологического клуба "Арабика", насчитывается 215 пещер, из них 36 имеют протяженность свыше 100 метров. В Ольхонском районе насчитывается около 20 пещер и гротов, часть которых регулярно посещают туристы, в том числе - одна из самых красивых пещер России "Мечта".

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ПЕЩЕРА, ОТКРЫТИЕ


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