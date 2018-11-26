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Это интересно 26.11.2018 14:26

Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз

Продажи американских ритейлеров в киберпонедельник увеличатся на 18% по сравнению с уровнем того же дня прошлого года и достигнут $7,8 млрд, что станет рекордом онлайн-продаж в США, прогнозирует Adobe Digital Insights.

Киберпонедельник (26 ноября в 2018 году) наступает после "черной пятницы", в этот день онлайн-ритейлеры предлагают значительные скидки.

Продажи в киберпонедельник, как ожидается, превзойдут уровень "черной пятницы", когда американцы потратили на онлайн-покупки $6,2 млрд, на 24% больше, чем годом ранее.

Тем не менее, прогноз продаж бледнеет в сравнении с рекордом, установленным китайской интернет-компанией Alibaba в День одиноких людей, который отмечается в КНР 11 ноября. Объем товаров, проданных Alibaba за этот день в текущем году, достиг $30,8 млрд.

Некоторые из американских розничных сетей начали предлагать различные акции по случаю киберпонедельника заранее. Например, Macy`s запустила "кибернеделю" скидок, которая продлится до 28 ноября, пишет MarketWatch.

Bed, Bath & Beyond начала предлагать посетителям интернет-магазина скидки в воскресенье, а Amazon предоставила преждевременный доступ к акциям подписчикам премиального сервиса Prime.

В центре внимания покупателей в киберпонедельник будет электроника, отмечает эксперт по розничным продажам в компании BlackFriday.com Сара Холленбек.

По ее словам, в киберпонедельник ритейлеры обычно предлагают более выгодные, чем в "черную пятницу", условия покупки лэптопов и стационарных компьютеров, а также игровых устройств и аксессуаров.

Однако, некоторые товары, включая смартфоны, украшения и игрушки, могут быть дешевле в другое время года, отметила С.Холленбек.

Adobe отслеживает порядка 80% онлайн-продаж 100 крупнейших американских ритейлеров.

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Тэги: США, РИТЕЙЛЕРЫ, КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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