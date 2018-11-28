В Лондоне запретят рекламу фастфуда в транспорте с 25 февраля 2019 года

В Лондоне с 25 февраля следующего года запретят рекламировать фастфуд в общественном транспорте.

Мэр британской столицы Садик Хан заявил, что пытается таким образом решить проблему детского ожирения, которую он назвал "бомбой замедленного действия", сообщает BBC.

Ассоциация рекламных агентств заявила, что решение городских властей мало повлияет на более широкие общественные проблемы, которые приводят к ожирению.

Плакаты с едой и напитками с высоким содержанием жира, соли и сахара, исчезнут из метро, наземных электричек и автобусов. Кроме того, она будет запрещена на подконтрольных Транспортному управлению Лондона (TfL)дорогах (включая дорожные развязки и автобусные остановки), в такси и арендованных автомобилях с водителем, на речном общественном транспорте, трамваях, подъемнике Emirates Air Line и автовокзале Victoria.

После того, как планы о запрете рекламы фастфуда были впервые оглашены в мае, 82% принявших участие в онлайн-опросе поддержали идею, сообщает мэрия Лондона.

С.Хан сказал, что нужны решительные действия по борьбе с ожирением среди детей. "Уменьшение демонстрации рекламы вредной еды играет свою роль - не только для детей, но и для родителей, семей и опекунов, которые покупают еду и готовят детям", - сказал он.

План мэрии поддерживают эксперты по детскому здоровью. Однако Ассоциация рекламных агентств заявила, что в результате запрета могут пострадать пассажиры.

Глава организации Стивен Вудфорд сказал, что в Великобритании уже самые строгие правила в мире в том, что касается рекламы жирной, сладкой и соленой еды, включая запрет на целевую рекламу, ориентированную на детей до 16 лет.

"В итоге TfL потеряет доходы от рекламы и это потенциально может повлиять на цену билетов, которую нужно платить пассажирам", - заявил он.