Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0254 GBR   2.1655 TRY   0.323

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.11.2018 19:46

Иванка Трамп не видит связи между использованием личной почты и скандалом Клинтон

Советник и дочь президента США Дональда Трампа Иванка не считает, что существует какая-то связь между ситуацией с ее личной почтой и скандалом вокруг переписки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает телеканал Эй-би-си со ссылкой на заявление И.Трамп.

И.Трамп заявила, что "нет связи" между ситуациями с ней и с Х.Клинтон. Все сообщения в ее почте должным образом архивировались и не содержали секретной информации, рассказала дочь президента.

"Все мои сообщения хранятся и сохраняются. Ничего не удалялось. Нет никаких попыток что-то скрыть. Это не равнозначно тому, что чем говорил отец (о скандале с Х.Клинтон - ИФ)", - заявила И.Трамп в интервью телеканалу.

Она отметила, что Белый дом не накладывает ограничений на использование личной почты.

"На самом деле нам объяснили, что если мы получаем письмо на личную почту, которое может быть связано с работой по правительству, нужно просто переслать его на свой правительственный аккаунт, чтобы его можно было архивировать", - добавила она.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила о том, что И.Трамп общалась с высшими должностными лицами по личной электронной почте. По данным издания, в течение 2017 года она отправила сотни писем о делах Белого дома и ее официальном расписании помощникам администрации президента, должностным лицам кабинета министров, а также личным помощникам.

В ходе предвыборной кампании 2016 года конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Х.Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах, в том числе ее критиковал Д.Трамп. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДОЧЬ, ПОЧТА


Похожие новости


Президент Алиев принял в Баку известных религиозных деятелей США Трамп поблагодарил себя за падение цен на нефть Трамп отпраздновал День благодарения с семьей во Флориде Трамп поспорил о "судьях Обамы" с главой верховного суда США Иванка Трамп использовала личную почту для переписки с Белым домом - СМИ Трамп уличил Макрона в попытках отвлечь внимание от низкого рейтинга

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]