Иванка Трамп не видит связи между использованием личной почты и скандалом Клинтон

Советник и дочь президента США Дональда Трампа Иванка не считает, что существует какая-то связь между ситуацией с ее личной почтой и скандалом вокруг переписки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает телеканал Эй-би-си со ссылкой на заявление И.Трамп.

И.Трамп заявила, что "нет связи" между ситуациями с ней и с Х.Клинтон. Все сообщения в ее почте должным образом архивировались и не содержали секретной информации, рассказала дочь президента.

"Все мои сообщения хранятся и сохраняются. Ничего не удалялось. Нет никаких попыток что-то скрыть. Это не равнозначно тому, что чем говорил отец (о скандале с Х.Клинтон - ИФ)", - заявила И.Трамп в интервью телеканалу.

Она отметила, что Белый дом не накладывает ограничений на использование личной почты.

"На самом деле нам объяснили, что если мы получаем письмо на личную почту, которое может быть связано с работой по правительству, нужно просто переслать его на свой правительственный аккаунт, чтобы его можно было архивировать", - добавила она.

Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила о том, что И.Трамп общалась с высшими должностными лицами по личной электронной почте. По данным издания, в течение 2017 года она отправила сотни писем о делах Белого дома и ее официальном расписании помощникам администрации президента, должностным лицам кабинета министров, а также личным помощникам.

В ходе предвыборной кампании 2016 года конкурент Дональда Трампа на президентских выборах Х.Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах, в том числе ее критиковал Д.Трамп. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.