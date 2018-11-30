Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие серьезные изменения в налоговой системе

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял во II-ом и III-ем чтениях проект поправок в Налоговом кодексе, предусматривающих существенное изменение с 2019 года системы взимания подоходного налога (налога с доходов) с наемных сотрудников, работающих в частном (ненефтегазовом) сектор, а также отчислений на социальное страхование.

За принятие данных поправок проголосовали 105 депутатов, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Председатель парламента Огтай Асадов назвал «революционными» данные реформы в налоговой системе.

Согласно поправкам, в рамках этих реформ с 1 января 2019 года сроком на 7 лет планируется предоставить 100%-ую льготу по взиманию подоходного налога с зарплаты наемного работника, работающего в ненефтегазовом и частном секторе. Данная льгота будет распространяться на зарплату в размере до 8 тыс. манатов (в настоящее время подоходный налог взимается в размере 14% на доход на сумму до 2,5 тыс. манатов в месяц).

Если зарплата работника будет превышать 8 тыс. манатов, то в целом, льгота составит 44%. В этом случае работник будет выплачивать подоходный налог в размере 14% от суммы, превышающей 8 тыс. манатов (в настоящее время 25% от суммы свыше 2,5 тыс. манатов).

Кроме этого, необлагаемая сумма для лиц, занятых во всех секторах, увеличивается с 2019 года со 173 манатов до 200 манатов.

Реформы в системе взимания отчислений на обязательное соцстрахование предусматривают применение дифференцированной ставки. В частности, если зарплата работника составляет до 200 манатов, то непосредственно работник выплачивает на соцстрахование 3% от размера зарплаты, работодатель - 22%.

В случае, если зарплата работника превышает 200 манатов, то он на соцстрахование будет выплачивать 6 манат + 10% от суммы, превышающей 200 манатов. В этом случае работодатель будет выплачивать 44 манат + 15% от суммы, превышающей 200 манат.

Ранее сообщалось, что по оценкам правительства, данные реформы на начальном этапе могут привести к некоторому сокращению поступлений в госбюджет по статье "подоходный налог". Однако, в последующие годы по мере роста экономической активности в стране, сокращения доли "теневой экономики", за счет усиления налогового администрирования, будет наблюдаться рост поступлений в бюджет по этому виду налога.

Поправки также включают предоставление долгосрочных налоговые льготы для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, компании кластера малого и среднего бизнеса (МСБ) на 7 лет с момента регистрации в реестре МСБ, освобождаются от налога на прибыль, земельного налога и от НДС. На аналогичный срок освобождается от НДС импорт компаниями кластера МСБ техники, технологического оборудования и устройств для производства или переработки.

Кроме того, часть доходов от предоставленных услуг предпринимателями-участниками кластера МСБ, направленная на капитальные расходы, на 7 лет освобождается от налога с доходов.

Льготы субъектам микро-предпринимательства включают освобождение от походного налога и налога на прибыль 75% дохода и прибыли от предпринимательской деятельности. Кроме того, юридические лица и частные предприниматели, являющиеся субъектами микро-предпринимательства, освобождаются от уплаты налога на имущества.

Изменения также предусматривают освобождение доходов и прибыли от инновационной деятельности стартаперов, занимающихся микро и малой предпринимательской деятельностью, от уплаты подоходного и налога на прибыль сроком на 3 года с момента получения ими свидетельства на стартап-деятельность.

Кроме этого, поправки предусматривают ужесточение финансовых санкций к фининститутам за нарушение налогового законодательства. В частности, финансовая санкция за несоблюдение требований нормативных правовых актов, а также предусматривающих обмен налоговыми и финансовыми данными международных договоров, стороной которых выступает Азербайджан, при открытии финансовыми институтами счетов для юридических и физических лиц или оказании им финансовых услуг увеличивается в 5 раз – до 500 манатов для каждого подобного счета или операции.

Кроме этого, санкция за несвоевременное предоставление электронного отчета, содержащего сведения о финансовых операциях, осуществляемых юридическими и физическими лицами этих зарубежных стран на территории Азербайджана, или предоставление его не в надлежащем виде увеличивается в 10 раз – до 10 тыс. манатов.

Поправки также включают ужесточение санкций в отношении налогоплательщиков за нарушение учетной политики, повышение ставок акцизов на импорт в Азербайджан автомобилей, применение акцизов на импорт в страну автобусов, изменения в системе взимания упрощенного налога и ряд других мер.

Р.Бабаев