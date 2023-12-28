Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговом Кодексе.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, поправки вступят в силу с 1 января 2024 года.

В частности, еще на три года – до конца 2026 года – продлевается срок действия налоговых льгот для сектора АПК.

Согласно поправкам, еще на три года продлеваются освобождения от уплаты налога на прибыль с доходов юридических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции (в том числе промышленным способом), полученных от этой деятельности (ст. 106.1.14); обороты производителей сельскохозяйственной продукции (в том числе промышленным способом) по продаже произведенной ими сельскохозяйственной продукции освобождаются от НДС (ст. 164.1.18); юридические и физические лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции (в том числе промышленным способом), освобождаются от уплаты налога за имущество, использованное в процессе данной деятельности (ст. 199.9); от уплаты упрощенного налога освобождается реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной самими производителями сельскохозяйственной продукции (в том числе промышленным способом) (ст. 218-1.1.1).

Помимо этого, с 1 января 2024 года сроком на 3 года от уплаты акцизов освобождается импорт в Азербайджан мотоциклов мощностью не выше 125 куб.см.

С 2024 года, в целом, импорт мотоциклов в страну будет облагаться акцизным налогом. В частности, ставка акциза на импорт в страну мотоциклов мощностью до 125 куб. см составит 0,2 манат за каждый куб.см. (для данной категории с 1 января 2024 года сроком на 3 года будут действовать освобождения от уплаты налога – ИФ). При импорте мотоциклов мощностью до 500 куб.см. ставка налога составит: 25 манат + 0,4 манат за каждый куб.см. выше 125 куб.см. При импорте мотоциклов мощностью выше 500 куб.см. ставка налога составит: 175 манат + 0,5 манат за каждый куб.см. выше 500 куб.см.

Кроме этого, согласно поправкам, еще на три года продлевается освобождение от уплаты акцизов импорт в Азербайджан платины, золота и изготовленных из них ювелирных и иные изделий, обработанные, сортированные, вставленные в оправу и закрепленные в ней алмазы (истекают 31 декабря 2023 года – ИФ).

Согласно поправкам, правительство меняются ставки акцизов на импорт в Азербайджан алкогольной и табачной продукции. В частности, ставка акциза на импорт пищевого спиртa (в том числе спирт этиловый неденатурированный с составом спирта не менее 80%; спирт этиловый неденатурированный с составом спирта менее 80% увеличивается с 4 до 4,8 манатов за литр (рост на 20%); шампанских вин – снижена с 2,6 до 0,2 манатов за литр;

Кроме этого, ставка акциза на импорт сигар, сигар с отрезанными концами и сигарилл (тонкие сигары) увеличивается с 43 до 45,5 манатов (рост на 4,6%) за 1 тыс. штук; на изготовленные из табака сигареты и их заменители – с 38,5 до 45,5 манатов (рост на 18,2%) за 1 тыс. штук; на электронные сигареты одноразового использования, кальяны и их заменители – с 0,25 до 2 манат (рост в 8 раз) за шт.

Поправки в Кодексе также предусматривают предоставление налоговых льгот по дивидендам, по налогообложению доходов физических лиц по банковским депозитам и др. меры.

Р.Ахмедов