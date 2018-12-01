Пиротехнический цех в Ленинградской области, где в октябре от взрыва погибли пять человек, работал нелегально - МЧС

Цех завода "Авангард" в Ленинградской области, где в октябре произошел взрыв, унесший жизни пяти человек, работал нелегально, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС.
"Взрыв, причиной которого стало нарушение технологического процесса при производстве пиротехнических изделий и при котором погибло 5 человек, произошел в одноэтажном цехе АО "Гатчинской завод "Авангард" площадью 450 кв.м. Решением ФНС России указанное общество отнесено к субъекту малого предпринимательства",- сказали в пресс-службе.
Последняя плановая проверка завода сотрудниками Главного управления МЧС РФ по Ленинградской области проведена 13 сентября 2013 года, в ходе которой установлено, что здание, где произошел взрыв не эксплуатировалось, добавили там.
На иных объектах завода выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности и в отношении заместителя генерального директора возбуждены административные дела по ст. 20.4 КоАП РФ, отметили в ведомстве.
"В рамках проверки по факту взрыва установлено, что собственником с лета 2016 года в здании, которое не эксплуатировалось, организовано производство пиротехнических изделий, о чем надзорные органы МЧС России не уведомлялись",- заявили в МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что очередная плановая проверка "Авангарда" за соблюдением требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации запланирована на март 2019 года.
19 октября на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв. Изначально сообщалось о четырех погибших - гражданине Белоруссии и трех гражданах Узбекистана. Позже СКР сообщил об обнаружении на месте происшествия тела пятого погибшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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