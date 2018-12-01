Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 3 Дек 11° 4 Дек 10° 12°

Происшествия 01.12.2018 16:29

Пиротехнический цех в Ленинградской области, где в октябре от взрыва погибли пять человек, работал нелегально - МЧС

Цех завода "Авангард" в Ленинградской области, где в октябре произошел взрыв, унесший жизни пяти человек, работал нелегально, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС.

"Взрыв, причиной которого стало нарушение технологического процесса при производстве пиротехнических изделий и при котором погибло 5 человек, произошел в одноэтажном цехе АО "Гатчинской завод "Авангард" площадью 450 кв.м. Решением ФНС России указанное общество отнесено к субъекту малого предпринимательства",- сказали в пресс-службе.

Последняя плановая проверка завода сотрудниками Главного управления МЧС РФ по Ленинградской области проведена 13 сентября 2013 года, в ходе которой установлено, что здание, где произошел взрыв не эксплуатировалось, добавили там.

На иных объектах завода выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности и в отношении заместителя генерального директора возбуждены административные дела по ст. 20.4 КоАП РФ, отметили в ведомстве.

"В рамках проверки по факту взрыва установлено, что собственником с лета 2016 года в здании, которое не эксплуатировалось, организовано производство пиротехнических изделий, о чем надзорные органы МЧС России не уведомлялись",- заявили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что очередная плановая проверка "Авангарда" за соблюдением требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации запланирована на март 2019 года.

19 октября на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области произошел взрыв. Изначально сообщалось о четырех погибших - гражданине Белоруссии и трех гражданах Узбекистана. Позже СКР сообщил об обнаружении на месте происшествия тела пятого погибшего. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛЕНОБЛАСТЬ, ЗАВОД, МЧС


Похожие новости


Священник Грозовский получил за педофилию 14 лет колонии строгого режима Восемь человек пострадали при столкновении грузовика с автобусом в Ленобласти Задержан гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве жителя Грозного в Ленинградской области

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]